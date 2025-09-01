У Краснодарському краї дрони атакували електропідстанцію “Кропоткін”

У ніч проти 1 вересня у Краснодарському краї Росії дрони завдали удару по електропідстанції “Кропоткін”.

Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

Зазначається, що після атаки у частини місцевих жителів зникло електропостачання.

Удару завдано по підстанції потужністю 330 кВ, яка забезпечувала електроенергією регіональну систему та важливі залізничні вузли регіону.

Згодом інформацію підтвердив оперштаб Краснодарського краю. Там запевнили, що постраждалих немає, а пожежу вже нібито ліквідували.