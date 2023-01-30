Суспільство

У Кракові для українців відкривається “Паспортний сервіс”

30 Січня 2023 10:37
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паспорт

Представництво ДП «Документ» відкриває сьогодні, 30 січня, стаціонарний центр обслуговування громадян у польському Кракові.

Новий відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби, запрацює за адресою: Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

У повідомленні МВС зазначається, що громадяни, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати наступні послуги:

  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оформлення ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.

“Звертаємо увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку «живої черги»”, – попередили в МВС.

Графік роботи центру: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі є недоступною).

У Республіці Польща діє уже 4 відокремлених підрозділи ДП «Документ»: у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві, куди вже звернулися майже 140 тисяч українців для оформлення необхідних документів.


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