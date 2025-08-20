У Костянтинівці припинили роботу останні відділення Укрпошти

У місті Костянтинівка на Донеччині через небезпеку для працівників та клієнтів зупинили роботу останні відділення Укрпошти.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Укрпошти.

У компанії зазначили, що тривалий час відновлювалися після руйнувань і продовжували працювати попри обстріли

Клієнтів запевняють, що вони не залишаться без послуг: працюють відділення у Дружківці, Олексієво-Дружківці та Добропіллі.

Як повідомляло Суспільне з посиланням на директора Донецької філії пошти Максима Суткового, у Костянтинівці досі працювали три відділення та 15 працівників. Їм допоможуть релокуватися в інші регіони України та знайти роботу на пошті.

За даними гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, більшість працівників з відділень у Костянтинівці продовжують роботу в Дніпропетровській області.