        Суспільство

        У Костянтинівці припинили роботу останні відділення Укрпошти

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 15:16
        У місті Костянтинівка на Донеччині через небезпеку для працівників та клієнтів зупинили роботу останні відділення Укрпошти.

        Про це йдеться в офіційному повідомленні Укрпошти.

        У компанії зазначили, що тривалий час відновлювалися після руйнувань і продовжували працювати попри обстріли

        Клієнтів запевняють, що вони не залишаться без послуг: працюють відділення у Дружківці, Олексієво-Дружківці та Добропіллі.

        Як повідомляло Суспільне з посиланням на директора Донецької філії пошти Максима Суткового, у Костянтинівці досі працювали три відділення та 15 працівників. Їм допоможуть релокуватися в інші регіони України та знайти роботу на пошті.

        За даними гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, більшість працівників з відділень у Костянтинівці продовжують роботу в Дніпропетровській області.


