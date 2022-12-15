Техно

У корабля “Союз МС-22” виявлено пошкодження зовнішньої обшивки

15 Грудня 2022 14:47
46
космос, мкс

У четвер сталося пошкодження зовнішньої обшивки приладно-агрегатного відсіку пілотованого корабля “Союз МС-22”, візуальний огляд підтвердив витік, заявили у прес-службі “Роскосмосу”.

“Візуальний огляд підтвердив витік, після чого було ухвалено рішення про переривання планових робіт із позакорабельної діяльності членами екіпажу російського сегменту Міжнародної космічної станції Сергієм Прокоп’євим та Дмитром Петеліним”, – повідомили у “Роскосмосі”.

За даними російської держкорпорації, на даний момент усі системи МКС та корабля працюють у штатному режимі, екіпаж у безпеці.

У прес-службі повідомили, що російські фахівці приступили до вивчення зображень корабля “Союз МС-22”, де стався витік у системі охолодження.

“З метою встановлення причин того, що сталося, російський космонавт Ганна Кікіна за допомогою камери на маніпуляторі, встановленому на багатофункціональному лабораторному модулі, провела фотографування та відеозйомку зовнішньої поверхні корабля”, – сказали в прес-службі.

Дані передані Землю, російські фахівці розпочали вивчення зображень.

“Після аналізу ситуації буде ухвалено рішення щодо подальших дій як фахівців на Землі, так і членів екіпажу російського сегменту МКС”, – наголосили в “Роскосмосі”.

Раніше сьогодні в “Роскосмосі” повідомили про відміну виходу у відкритий космос з борту МКС російських космонавтів з технічних причин.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2022 15:29
98

У Залужного немає сумнівів, що росіяни знов підуть на Київ. Інтерв’ю The Economist
15 Грудня 2022 16:42
5

NYT: Як російське держТБ розкручує війну в Україні
15 Грудня 2022 15:35
93

Синєгубов про обстріл Харкова: пошкоджені складські приміщення
15 Грудня 2022 14:39
145

Харків знов опинився під ракетним обстрілом
15 Грудня 2022 13:49
156

Окупанти знищили найбільшу птахофабрику в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки