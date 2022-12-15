У корабля “Союз МС-22” виявлено пошкодження зовнішньої обшивки

У четвер сталося пошкодження зовнішньої обшивки приладно-агрегатного відсіку пілотованого корабля “Союз МС-22”, візуальний огляд підтвердив витік, заявили у прес-службі “Роскосмосу”.
“Візуальний огляд підтвердив витік, після чого було ухвалено рішення про переривання планових робіт із позакорабельної діяльності членами екіпажу російського сегменту Міжнародної космічної станції Сергієм Прокоп’євим та Дмитром Петеліним”, – повідомили у “Роскосмосі”.
За даними російської держкорпорації, на даний момент усі системи МКС та корабля працюють у штатному режимі, екіпаж у безпеці.
У прес-службі повідомили, що російські фахівці приступили до вивчення зображень корабля “Союз МС-22”, де стався витік у системі охолодження.
“З метою встановлення причин того, що сталося, російський космонавт Ганна Кікіна за допомогою камери на маніпуляторі, встановленому на багатофункціональному лабораторному модулі, провела фотографування та відеозйомку зовнішньої поверхні корабля”, – сказали в прес-службі.
Дані передані Землю, російські фахівці розпочали вивчення зображень.
The Soyuz MS-22 spacecraft has been leaking apparent coolant fluid more than three hours. International Space Station managers are discussing the situation.— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) December 15, 2022
The cosmonauts who were preparing for tonight's spacewalk are safely back in the space station.https://t.co/2lnIsF9yec pic.twitter.com/Sbc6k8iiA2
“Після аналізу ситуації буде ухвалено рішення щодо подальших дій як фахівців на Землі, так і членів екіпажу російського сегменту МКС”, – наголосили в “Роскосмосі”.
Раніше сьогодні в “Роскосмосі” повідомили про відміну виходу у відкритий космос з борту МКС російських космонавтів з технічних причин.