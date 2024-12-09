Суспільство

У Коордштабі відреагували на заяву РФ про передачу Україні загиблих під час падіння Іл-76
9 Грудня 2024 14:05
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полон
Дим на місці трощі російського Іл-76 / Кадр з відео

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо передачі Україні тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули під час падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.  

“Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями”, — йдеться у повідомлення.

Раніше Тетяна Москалькова заявила, що передані тіла належать українським військовим, які загинули внаслідок трощі Іл-76. Україна наразі не підтверджує цю інформацію, наголошуючи на необхідності завершення експертизи.


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