У Коордштабі відреагували на заяву РФ про передачу Україні загиблих під час падіння Іл-76

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо передачі Україні тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули під час падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

“Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями”, — йдеться у повідомлення.

Раніше Тетяна Москалькова заявила, що передані тіла належать українським військовим, які загинули внаслідок трощі Іл-76. Україна наразі не підтверджує цю інформацію, наголошуючи на необхідності завершення експертизи.