У Конгресі США сумніваються в ухваленні проєкту про допомогу Україні до кінця року

Конгресу США буде «дуже складно» ухвалити законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю до кінця року. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США республіканець Майк Тернер, пише Bloomberg.

Причиною складнощів є те, що в проєкт про допомогу Україні включили зміни системи безпеки на південному кордоні Штатів. Тернер назвав «політику Білого дому на південному кордоні» головною «перешкодою».

Агентство зазначає, що ускладнення в процесі ухвалення нових пакетів допомоги ставлять під питання подальше забезпечення України зброєю.