У Конгресі США підтримали мільярдну допомогу Україні та жорсткі санкції проти РФ

Палата представників США підтримала законопроєкт про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. За документ проголосували не лише демократи, а й частина республіканців, попри позицію президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

За документ проголосували 226 конгресменів, проти виступили 195. Для винесення законопроєкту на голосування демократи заручилися підтримкою групи республіканців, які підписали спеціальну петицію.

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Під час голосування до демократів приєдналися 18 республіканців та один незалежний конгресмен. Це стало ще одним випадком, коли частина представників Республіканської партії не підтримала позицію Дональда Трампа.

Напередодні інша група республіканців разом із демократами підтримала резолюцію, яка вимагає отримання схвалення Конгресу для продовження воєнних дій США проти Ірану або виведення американських військ із конфлікту.

Посол України у США Ольга Стефанішина назвала рішення Палати представників важливим кроком, який підтверджує збереження двопартійної підтримки України у Сполучених Штатах.

Водночас перспективи законопроєкту залишаються невизначеними. Для набуття чинності його має схвалити Сенат, де республіканське керівництво досі не виносило на голосування санкційні ініціативи щодо Росії, очікуючи позиції Трампа. Навіть у разі схвалення Сенатом президент США може накласти на документ вето.

Законопроєкт передбачає понад 1 млрд доларів допомоги Україні, до 8 млрд доларів підтримки у вигляді кредитів, а також заходи для післявоєнного відновлення країни.

Крім того, документ містить нові санкції та експортні обмеження щодо російських фінансових установ, нафтогазового сектору, гірничодобувної галузі та окремих російських посадовців.

Голосування відбулося на тлі рішення Євросоюзу розпочати переговори з Україною щодо першого блоку питань у межах процесу вступу до ЄС, а також після погодження пакета кредитної підтримки на 90 млрд євро для зміцнення української економіки та обороноздатності.