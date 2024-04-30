У Колумбії впав гелікоптер: дев’ять загиблих 

Під час аварії гелікоптера у Колумбії загинули дев’ять військових, які були мобілізовані в рамках операції проти наркокартелю країни “Клан затоки”.

Про це повідомив президент країни Петро Густаво в соцмережі X (раніше Twitter).

“Я приношу свої співчуття у зв’язку із загибеллю дев’яти членів екіпажу армійського вертольота, який приземлився та доставляв війська до Південного Болівару під час операцій проти “Клану затоки””, — написав глава держави.

Національна армія Колумбії уточнила, що загинув екіпаж та пасажири вертольота Мі-17 та опублікувала список загиблих. Аварія сталася в місті Ареналь.