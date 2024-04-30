Суспільство

У Колумбії впав гелікоптер: дев’ять загиблих 

30 Квітня 2024 07:30
читать на русском →
авіакатастрофа, загиблі
Ілюстративне фото / Getty Images

Під час аварії гелікоптера у Колумбії загинули дев’ять військових, які були мобілізовані в рамках операції проти наркокартелю країни “Клан затоки”.

Про це повідомив президент країни Петро Густаво в соцмережі X (раніше Twitter).

“Я приношу свої співчуття у зв’язку із загибеллю дев’яти членів екіпажу армійського вертольота, який приземлився та доставляв війська до Південного Болівару під час операцій проти “Клану затоки””, — написав глава держави.

Національна армія Колумбії уточнила, що загинув екіпаж та пасажири вертольота Мі-17 та опублікувала список загиблих. Аварія сталася в місті Ареналь.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Квітня 2024 08:27

Ракетний удар по Одесі: кількість жертв зросла до 5
30 Квітня 2024 07:50

За добу ЗСУ відбили 33 атаки, окупанти  активізувалися на Бахмутському напрямку
30 Квітня 2024 07:30

У Колумбії впав гелікоптер: дев’ять загиблих 
29 Квітня 2024 21:15

Слідчі попередньо встановили тип боєприпасів, якими було завдано удару по Харкову
29 Квітня 2024 20:55

Кількість загиблих в Одесі зросла до чотирьох
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки