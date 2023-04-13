У Казані під час випробування снаряда співробітнику порохового заводу відірвало руку

Вчора на пороховому заводі у Казані пролунав вибух. Співробітнику підприємства відірвало руку під час випробування снаряда.

За даними Shot, все сталося на території Казанського державного казенного порохового заводу на вулиці Світлій. 56-річний випробувач ніс макет снаряда з пороховим зарядом до місця балістичних випробувань. Снаряд вибухнув у нього в руках. Співробітнику відірвало праву кисть. Наразі його госпіталізовано.

Експерти з’ясовують причину вибуху. Вирішується питання про порушення справи.