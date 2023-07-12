У Карпатах загинув чоловік

У середу, 12 липня, у популярному курортному містечку Яремче у річці Прут втопився чоловік. Його тіло дістали з води рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області.

Трагедія сталась 12 липня об 14:37. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у річці Прут у Яремче потонув чоловік.

“По прибуттю до місця події, рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче за допомогою рятувальної мотузки витягнули на берег тіло чоловіка та передали працівникам поліції”, – йдеться у повідомленні.

Поліція розслідує причини трагедії.