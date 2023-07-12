Суспільство

У Карпатах загинув чоловік

12 Липня 2023 20:24
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Івано-Франківськ

У середу, 12 липня, у популярному курортному містечку Яремче у річці Прут втопився чоловік. Його тіло дістали з води рятувальники. 

Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області. 

Трагедія сталась 12 липня об 14:37. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у річці Прут у Яремче потонув чоловік. 

“По прибуттю до місця події, рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче за допомогою рятувальної мотузки витягнули на берег тіло чоловіка та передали працівникам поліції”, – йдеться у повідомленні. 

Поліція розслідує причини трагедії. 


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