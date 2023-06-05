Кримінал

У Калузькій області впали два безпілотники

5 Червня 2023 07:27
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росія

Два безпілотники впали на автодорозі М3 “Україна” у Калузької області — на 299 та 283 км, повідомляють місцеві ЗМІ.

“Детонації та вибухів не сталося, територія зараз оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи”, – йдеться у повідомленнях.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша уточнив, що БПЛА впали на 299 км (Жиздра) та на 283 км (Думінічі) автодороги “Україна”. “Детонації не відбулося, територію оточено, на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об’їзду”, – повідомив він.


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