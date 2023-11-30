У Калінінграді закривається консульство Німеччини 

Консульство Німеччини в російському ексклаві Калінінграді на Балтійському морі закривається з четверга.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті відомства, в якій не вказана причина закриття, повідомляє “Європейська правда“.

“Генеральне консульство в Калінінграді закрито з 30 листопада 2023 року. Відтепер за консульські та паспортні питання в окрузі Генерального консульства в Калінінграді відповідає Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, тоді як Візовий відділ посольства в Москві відповідає виключно за обробку візових питань”.- йдеться в заяві.