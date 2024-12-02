Спорт

У Гвінеї понад 50 людей загинули внаслідок заворушень на футбольному матчі
2 Грудня 2024 15:01
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африка, футбол
Заворушення на футбольному матчі у Гвінеї / Кадр з відео

Щонайменше 56 людей загинули в тисняві після зіткнень із поліцією на футбольному матчі в місті Нзерекоре на південному сході Гвінеї. Про це повідомляє BBC News

Заворушення на стадіоні сталися під час матчу місцевої команди із суперниками з міста Лабе. Це була фінальна гра турніру, організованого на честь військового лідера країни Мамаді Думбуйї, який прийшов до влади внаслідок перевороту 2021 року. За словами очевидців, уболівальники гостьової команди були обурені одним із рішень судді, після чого почали кидати в арбітра каміння і вибігли на поле. 

Подібні футбольні турніри на честь лідера військової хунти Гвінеї були організовані в різних частинах країни. Опозиція заявила, що це було зроблено для підтримки Думбуйї перед майбутніми виборами. Опозиційна група “Національний альянс за зміни і демократію” заявила, що влада несе повну відповідальність за те, що сталося на футбольному матчі.


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