У “Гвардії наступу” з’явилася нова бригада — “Помста”

На базі Луганського прикордонного загону створили бригаду «Гвардії наступу» під назвою «Помста». Бойові можливості підрозділу наростили бронетехнікою та артилерією, а бійці пройшли навчання за кордоном.

Про це розповіла Державна прикордонна служба.

Військові Луганського прикордонного загону дають відсіч російським окупантам з весни 2014 року. Нинішній голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко командував загоном до серпня 2014 року.

У ДПСУ розповіли, що Луганський прикордонній загін найдовше з усіх силових структур тримав оборону в обласного центру на сході України. На початку літа 2014 року проросійські бойовики кілька днів штурмували розташування управління частини — вогонь вели з будинків мирних жителів Луганська.

У 2018 році загону присвоїли найменування імені Героя України полковника Євгенія Пікуса — офіцера, який у серпні 2014-го загинув на Луганщині у бою з диверсантами.

Зазначається, що бійці та командири загону пройшли найгарячіші напрямки фронту у кількасот кілометрів: Бахмут, Лиман, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Сіверськ, Федорівка, Святогірськ та багато інших.

Лише від початку повномасштабного вторгнення 5 військовослужбовців прикордонного загону відзначені почесним званням Героя України з нагородженням ордена «Золота Зірка», 4 з них — посмертно.

Нині загін реформували у бригаду «Помста». Як пояснив Дейнеко, ця назва символізує, що прикордонники помстяться за кожного побратима.

У ДПСУ наголосили, що бойові можливості підрозділу наростили бронетехнікою, спецавтомобілями, зенітними, артилерійськими та протитанковими засоби, системи аеророзвідки та ударними безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, сучасними ПЗРК, снайперським озброєнням та іншим.

Військовослужбовці пройшли навчання і злагодження, як в Україні, так і за кордоном: Великій Британії, Іспанії, Німеччині та інших країнах.