У ГУР розповіли скільки у РФ ракет “циркон”, “онікс”, “калібр” та Х-69

ГУР Міноборони назвало орієнтовні запаси в РФ ракет типу “циркон”, “онікс”, “калібр” та Х-69, а також динамку їх виробництва.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Зокрема, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил російської федерації перебувають: