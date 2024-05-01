Суспільство

У ГУР розповіли скільки у РФ ракет “циркон”, “онікс”, “калібр” та Х-69

1 Травня 2024 17:19
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війна, гур
Російська ракета "циркон" / Фото: Сили оборони півдня

ГУР Міноборони назвало орієнтовні запаси в РФ ракет типу “циркон”, “онікс”, “калібр” та Х-69, а також динамку їх виробництва.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Зокрема, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил російської федерації перебувають:

  • Близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 “циркон”. При цьому темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.
  • Крилатих ракет 3M55/3М55М “онікс”/”онікс-М” — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 одиниць на місяць.
  • Крилатих ракет 3М-14 “калібр” — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 одиниць на місяць.
  • Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 одиниці на місяць.

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