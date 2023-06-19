У ГУР розповіли про реакцію Буданова на свою “смерть”

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою “смерть”. Під час інтерв’ю Валерію Калнишу він зауважив, що РФ від початку великої війни неодноразово намагалася влаштували замахи як на президента України Володимира Зеленського, так і на представників спецслужб та військового командування.

“Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України”, – сказав Юсов.

І поки росіяни поширюють фейки про “смерть” Буданова, той працює, займається плануванням та збирає доповіді, відзначив Юсов.

“Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам’ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує”, – резюмував він.