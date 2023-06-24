У ГУР прокоментували, як переворот у Росії вплине на війну в Україні

Українська розвідка ретельно відстежує інформацію про те, чи не забирає Росія частину своїх військ для участі в подавленні заколоту на території РФ.

Про це в коментарі для ТСН повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

“Ця інформація ретельно відстежується, але наразі ми її не коментуємо. Україна та партнери спостерігають за розвитком подій в контексті внутрішнього конфлікта в державі-агресорки. Вся необхідна інформація збирається, робляться висновки”, – розповів нам Юсов.

На питання про те, як позначиться на ході війни те, якщо ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин буде фізично знищений в Росії або якщо російська влада з ним про щось домовиться, Андрій Юсов відповів нам так:

“Будь яка конфліктна ситуація має декілька можливих сценаріїв розвитку. Сучасний внутрішній російський конфлікт – не виключення. Але те, що ми можемо сьогодні констатувати, це – реальний, а не постановочний конфлікт. Він є черговим, але найбільш масштабним наслідком для внутрішньої російської політичної ситуації. Наслідком повномасштабного злочинного вторгнення і військових дій путінської Росії проти України. Вочевидь це не останній конфлікт для утворення, яке станом на сьогодні називається Російською Федерацією”, – сказав він

Коментуючи те, що багато українців сприйняли російський конфлікт як дуже гарну новину, Юсов додав:

“Ми маємо розуміти, що головні дії, які спонукають до трансформаційних процесів сучасну Росію – це дії українських сил безпеки та оборони. Радіти ми з вами повинні насамперед успіхам наших сил. Саме завдяки успішним діям української армії, спецслужб, воєнно-політичного керівництва частина російського естеблішмента, суспільства, можливо, прозрівають. Те, що буде за “порєбриком” – це безумовно, дуже цікаво, але це справа тих, хто там живе. Іноді бувають такі речі, коли радіти треба тихо”.