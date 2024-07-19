У ГУР прокоментували ситуацію на Ростовській АЕС

У ГУР стежать за ситуацією на Ростовській АЕС, де 16 липня стався збій та відключився один енергоблок.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемаратону.

“Звичайно, всі українці з нетерпінням чекаємо на добрі новини, що там іще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Інформація, яка поширюються із російських пабліків, — треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків. Закрита держава бреше про будь-які, в тому числі техногенні, проблеми”, — сказав Юсов.

Після збою на Ростовській АЕС, на півдні Росії страждають від постійних відключень світла. В той час місцева влада пояснює все аномальною спекою та ризиком перевантаження обладнання.