Суспільство

У ГУР прокоментували ситуацію на Ростовській АЕС
19 Липня 2024 17:40
читать на русском →
гур, росія
Ростовська АЕС / Фото: Вікіпедіа

У ГУР стежать за ситуацією на Ростовській АЕС, де 16 липня стався збій та відключився один енергоблок.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемаратону.

“Звичайно, всі українці з нетерпінням чекаємо на добрі новини, що там іще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Інформація, яка поширюються із російських пабліків, — треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків. Закрита держава бреше про будь-які, в тому числі техногенні, проблеми”, — сказав Юсов.

Після збою на Ростовській АЕС, на півдні Росії страждають від постійних відключень світла. В той час місцева влада пояснює все аномальною спекою та ризиком перевантаження обладнання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
19 Липня 2024 15:26

Україна та Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів
19 Липня 2024 17:29

Стало відомо де в Україні найвища середня пенсія
19 Липня 2024 16:41

Через що стався глобальний збій у роботі систем Microsoft
19 Липня 2024 14:52

На Покровському напрямку ЗСУ збили російський Су-25
19 Липня 2024 14:05

Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки