В РФ третій день поспіль спостерігаються проблеми зі світлом після збою на Ростовській АЕС

Після збою на Ростовській АЕС, на півдні Росії страждають від постійних відключень світла. В той час місцева влада пояснює все аномальною спекою та ризиком перевантаження обладнання.

Масштабні проблеми з електрикою виникли після того, як 16 липня на Ростовській АЕС автоматика відключила один з енергоблоків через неполадки на турбогенераторі.

Крім Ростовської області та окупованого Криму обмеження вводилися в Дагестані, Краснодарському та Ставропольському краях, Кабардино-Балкарії.

Після аварії на АЕС без світла залишилося близько 2,5 млн осіб у південних регіонах РФ. Серед причин того, що сталося, заступник міністра енергетики Євген Грабчак назвав недостатній обсяг генерації, необхідність збільшення перетікання із сусідніх регіонів та перевантаження мереж.