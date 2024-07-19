Суспільство

В РФ третій день поспіль спостерігаються проблеми зі світлом після збою на Ростовській АЕС
19 Липня 2024 14:45
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росія
Ростовська АЕС / Фото: Вікіпедіа

Після збою на Ростовській АЕС, на півдні Росії страждають від постійних відключень світла. В той час місцева влада пояснює все аномальною спекою та ризиком перевантаження обладнання.

Масштабні проблеми з електрикою виникли після того, як 16 липня на Ростовській АЕС автоматика відключила один з енергоблоків через неполадки на турбогенераторі.

Крім Ростовської області та окупованого Криму обмеження вводилися в Дагестані, Краснодарському та Ставропольському краях, Кабардино-Балкарії.

Після аварії на АЕС без світла залишилося близько 2,5 млн осіб у південних регіонах РФ. Серед причин того, що сталося, заступник міністра енергетики Євген Грабчак назвав недостатній обсяг генерації, необхідність збільшення перетікання із сусідніх регіонів та перевантаження мереж.


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