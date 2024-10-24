Політика

У ГУР попередили про підготовку мітингів-провокацій у містах України
24 Жовтня 2024 15:04
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Головне управління розвідки інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на “мітинги”, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб. 

“Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити “картинку” з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України,” – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка підкреслює, що проплачені збіговиська хочуть організувати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. 

“Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах”, – підсумували у ГУР.


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