Кримінал

У Гуляйполі війська РФ знищили музей-садибу родини Махна
24 Серпня 2024 12:03
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Запорізька область, музей
Пожежа і руйнування музею у Гуляйполі Запорізької області. Більша частина музею була присвячена Несторові Махно / Фото МВС

У Гуляйполі Запорізької області російські війська знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда і вигоріла вщент.

У відомстві додають, що протягом доби російські війська завдали 306 ударів по дев’яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів, завдавши ударів з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила.

Прифронтове місто Гуляйполе регулярно зазнає російських атак. Москва заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України.


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