У Грузії заявили про затримання вантажу з вибухівкою, яку нібито везли з Одеси до Воронежа

Служба державної безпеки Грузії заявила, що затримала вантаж з 6 вибуховими пристроями, які везли з Одеси. Частину з них нібито мали доправити до російського Воронежа «для здійснення терактів».

Про це йдеться в заяві грузинської спецслужби.

Як стверджується, вказану вибухівку привезли з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня цього року на мінівені, що належить громадянинові України. Вибухові пристрої нібито планували вивезти до російської федерації, а саме в місто Воронеж.

За даними Служби держбезпеки Грузії, до ввезення вибухівки причетні 7 грузинів, 3 українці та 2 вірмени. Організував усе нібито громадянин України, кандидат у місцеві депутати Одеської області у 2020 році від партії «Слуга народу» Андрій Шарашидзе, який родом із міста Батумі.