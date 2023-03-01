У Греції оголосили триденну жалобу

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив триденну жалобу у зв’язку із загибеллю людей у залізничній катастрофі, повідомила прес-служба прем’єра.

Потяги зіткнулися в містечку Темпі недалеко від міста Лариса, НП сталася в середу близько опівночі за нез’ясованих поки що обставин на станції Евангелізмос, більш ніж за 200 кілометрів на північний захід від Афін. Внаслідок зіткнення сталася пожежа, три вагони зійшли з рейок. За останніми даними, загинули 36 людей, госпіталізовано 66, з них шестеро перебувають у реанімації.

“Рішенням прем’єр-міністра оголошується триденна національна жалоба за загиблими у залізничній катастрофі в Темпі з 1 по 3 березня 2023 року, прапори на всіх громадських будівлях будуть приспущені, скасовуються масові святкові заходи”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що Міцотакіс їде до Лариси, на місце трагедії.

Прес-секретар уряду Янніс Іконому повідомив, що компетентні органи вже розпочали розслідування причин НП, щоб з’ясувати обставини, за яких два потяги, що рухалися у протилежних напрямках, опинилися на одному шляху протягом багатьох кілометрів.

Іконому сказав, що наразі пріоритетом є надання допомоги потерпілим, ідентифікація загиблих та пошук зниклих безвісти, а також психологічна підтримка родичів жертв.