У Греції на повторних парламентських виборах знову перемагає партія “Нова демократія”.

На повторних парламентських виборах У Греції перемагає партія колишнього прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса “Нова демократія”.

Про це повідомляє Kathimerini.

Згідно з підрахунком даних з 90% виборчих дільниць, за політсилу віддали голоси 40,52%. У парламенті “Нова демократія” здобуває 158 місць.

Далі йдуть СІРІЗА: 17,84% (47 місць), Всегрецький соціалістичний рух PASOK із результатом 11,96% (32 місця), KKE набирає 7,61% (20 місць), “Спартанці” здобувають 4,71% (13 місць), “Грецьке рішення” – 4,48% (12 місць), “Нікі” – 3,73% (10 місць), “Курс свободи” – 3,16% (8 місць).

“З сьогоднішнім результатом виборів Греція відкриває нову, історичну главу у своєму розвитку”, – заявив Міцотакіс.

Завдяки зміні у виборчому законодавстві партія-переможець отримає у парламенті від 25 до 50 бонусних місць. Це дасть змогу “Новій демократії” забезпечити собі абсолютну більшість в парламенті та самостійно сформувати уряд.