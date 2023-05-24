У ХОВА не вважають себе винними у тому, що Харків жодного разу не був включений до переліку територій активних бойових дій

У Харківській ОВА відреагували на звинувачення у бездіяльності щодо відсутності міста Харкова у переліку територій активних бойових дій.

Заступник голови ХОВА Роман Семенуха відповів, що наразі Харківська область перебуває у переліку так званих “територій можливих бойових дій”. Це території, на яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатись населення, водночас які періодично піддаються ворожим обстрілам.

Що стосується терміну “території активних бойових дій”, то на таких територіях блокується доступ до публічних електронних реєстрів та забороняється проведення аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.

“Харківська обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні та необхідність надання повного спектру послуг для жителів регіону, наразі вважає за доцільне використовувати підпорядкованість до градацій, передбачену терміном “територія можливих бойових дій”, – пояснив Семенуха.

“Краще просто промовчати та виконати обов’язки, ніж некомпетентно коментувати,” – так відреагував народний депутат Олександр Бакумов на відповідь представника ХОВА.

Він зауважив, що “прикінцеві положення Податкового кодексу України встановлюють, що НЕ нараховуються та НЕ сплачуються земельний податок і податок на нерухоме майно на територіях, де ведуться (велися) активні бойові дії або територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією, за фактичний період ведення активних бойових дій або окупації.”

Двічі на місяць обласні адміністрації подають пропозиції про включення громад до відповідної категорії територій в залежності від обʼєктивних обставин за критеріями.

Бакумов навів приклад інших ОВА, на підставі пропозицій яких у грудні 2022 – січні 2023 року, у певний період часу до території активних бойових дій були віднесені:

місто Київ,

Чернігівська область,

місто Чернігів,

Сумська область,

місто Суми,

Запорізька область,

місто Запоріжжя.

Але жодних пропозицій від ХОВА за жодний період щодо Харківської області та міста Харкова не надходило.

Нагадаємо, народний депутат України Олександр Бакумов на прохання виборців звернувся до уряду щодо проблем із діючим оподаткуванням.

Справа в тому, що платники податків міста Харкова та Харківської області за весь період широкомасштабної збройної агресії не отримували пільги на земельний податок та податок на нерухоме майно, на відміну від інших територіальних громад, які визнані територією активних бойових дій.