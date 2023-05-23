Харків досі не внесений до переліку територій активних бойових дій завдяки бездіяльності Харківської ОВА, – Бакумов

Народний депутат України Олександр Бакумов на прохання виборців звернувся до уряду щодо проблем із діючим оподаткуванням.

Справа в тому, що платники податків міста Харкова та Харківської області за весь період широкомасштабної збройної агресії не отримували пільги на земельний податок та податок на нерухоме майно, на відміну від інших територіальних громад, які визнані територією активних бойових дій.

Віцепрем’єр-міністр України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відповідь на депутатське звернення відповіла, що “у період з 24 лютого 2022 року по теперішній час, Харківською обласною військовою адміністрацією пропозиції щодо включення до Переліку міста Харкова, як території активних бойових дій, до Мінреінтеграції не надходили”.

“Харківська ОВА, ви при пам’яті?” – так відреагував Бакумов на своїй сторінці у Фейсбук, обурений отриманою інформацією, та нагадав, що “Харків – поранене місто, зруйновані будинки та інфраструктура, сотні тисяч вимушено переміщених осіб.

Харківська область – сотні гектарів заміновано, частина регіону в руїні. По кожній громаді Харківщини має бути проведено ґрунтовний аналіз та внесені відповідні пропозиції!”

Нардеп наполегливо порекомендував ХОВА взятися до роботи, “або з роботи!”