Суспільство

Чому Київ – це територія бойових дій, а Харків – ні? Нардеп Бакумов звернувся до прем’єра щодо проблем із діючим оподаткуванням

11 Травня 2023 19:30
69
читать на русском →
Олександр Бакумов, податок

Платники податків міста Харкова та Харківської області за весь період широкомасштабної збройної агресії не отримували пільги на земельний податок та податок на нерухоме майно, на відміну від інших територіальних громад.

Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов та зазначив, що згідно діючого законодавства, з 1 березня 2022 року на пільгових умовах вищевказані податки не сплачуються на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями рф. Перелік таких територій визначений наказом Мінренітеграції №309.

Але, відповідно до цього переліку, наприклад, вся територія міста Києва віднесена до територій ведення бойових дій з 24.02.2022 року, у той же час територія міста Харкова – ні.

Таким чином, харків’яни досі не мають пільги на сплату податків на нерухоме майно та земельного податку.

Багато підприємців та бізнесменів з початком війни вимушені були припинити діяльність на території області, але податкова продовжує нараховувати податки. Тож представники бізнесу звернулись за допомогою до народного депутата.

«Харків – місто Героїв, який має більше 5 тисяч зруйнованих будівель та об’єктів інфраструктури, залишається суттєво постраждалим від активних бойових дій, страждає від обстрілів з боку країни-агресора, має важкі умови для життя людей та ведення бізнесу, відновлення яких потребує значних зусиль та тривалого часу.

Доступ до пільг, гарантованих законом, має бути рівним і справедливим», – наголошує Бакумов.

Нардеп звернувся до Прем’єр-міністра України щодо здійснення ґрунтовного аналізу порушеного питання та об’єктивного й неупередженого віднесення територіальних громад до відповідних категорій територій.

Прем’єр в свою чергу доручив профільним міністрам розібратися з цим питаннях.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 18:27
86

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
11 Травня 2023 20:38
21

У Харкові планують перейменувати парк Горького
11 Травня 2023 19:04
21

Тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ відбили понад 30 атак, – Генштаб
11 Травня 2023 16:15
51

Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес
11 Травня 2023 15:54
62

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки