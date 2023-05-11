Чому Київ – це територія бойових дій, а Харків – ні? Нардеп Бакумов звернувся до прем’єра щодо проблем із діючим оподаткуванням

Платники податків міста Харкова та Харківської області за весь період широкомасштабної збройної агресії не отримували пільги на земельний податок та податок на нерухоме майно, на відміну від інших територіальних громад.

Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов та зазначив, що згідно діючого законодавства, з 1 березня 2022 року на пільгових умовах вищевказані податки не сплачуються на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями рф. Перелік таких територій визначений наказом Мінренітеграції №309.

Але, відповідно до цього переліку, наприклад, вся територія міста Києва віднесена до територій ведення бойових дій з 24.02.2022 року, у той же час територія міста Харкова – ні.

Таким чином, харків’яни досі не мають пільги на сплату податків на нерухоме майно та земельного податку.

Багато підприємців та бізнесменів з початком війни вимушені були припинити діяльність на території області, але податкова продовжує нараховувати податки. Тож представники бізнесу звернулись за допомогою до народного депутата.

«Харків – місто Героїв, який має більше 5 тисяч зруйнованих будівель та об’єктів інфраструктури, залишається суттєво постраждалим від активних бойових дій, страждає від обстрілів з боку країни-агресора, має важкі умови для життя людей та ведення бізнесу, відновлення яких потребує значних зусиль та тривалого часу.

Доступ до пільг, гарантованих законом, має бути рівним і справедливим», – наголошує Бакумов.

Нардеп звернувся до Прем’єр-міністра України щодо здійснення ґрунтовного аналізу порушеного питання та об’єктивного й неупередженого віднесення територіальних громад до відповідних категорій територій.

Прем’єр в свою чергу доручив профільним міністрам розібратися з цим питаннях.