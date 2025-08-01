У готелі в Кишиневі знайшли мертвим 46-річного українця, — ЗМІ

У готелі Bella Donna в центрі Кишинева знайшли мертвим 46-річного громадянина України.

Про це повідомило видання PulsMedia.MD з посиланням на власні джерела.

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За інформацією журналістів, тіло чоловіка виявили 31 липня. Його знайшов один із працівників готелю, який одразу викликав поліцію.

“Чоловік лежав без дихання, повішений на ручці дверей у номері, де він, ймовірно, зупинився”, — зазначив співрозмовник видання.

Судово-медичний експерт, який прибув на місце події, не виявив на тілі видимих слідів насильства. Попередньо основною версією правоохоронці розглядають самогубство.