У горах на Львівщині дві доби шукали підлітків

У Стрийському районі Львівської області правоохоронці розшукали у 14-річного хлопця та 13-річну дівчину, жителів міста Сколе, які пішли з дому 15 серпня. Про зникнення дітей батьки заявили у поліцію тільки 18 серпня.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Як повідомили у поліції, до розшуку зниклих були залучені поліцейські, кінологи, рятувальники та місцеві жителі. Також було використано дрон.

Пошуки тривали дві доби. Сьогодні, 21 серпня, близько 10:20, дітей розшукали на горі Високий Верх між селами Верхня Рожанка та Волосянка на Стрийщині.

“Жертвами злочину малолітня дівчина та неповнолітній хлопець не стали. Правоохоронці передали дітей медикам. Їхньому життю та здоров’ю ніщо не загрожує”, — розповіли в поліції.