У горах біля кордону з Румунією затримали двох харків’ян

Шістьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон виявили впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на гірських ділянках відповідальності, повідомляє ДПСУ.

Так, п’ятьох «туристів» зупинили наряди від відділення «Богдан». Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини.

Ще одного «верхолаза» з Харківщини на півдороги до Румунії зупинили прикордонники відділу «Яблунівка».

За організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності.