Кримінал

У Хмельницькому викрили військового, який коригував російські удари
18 Лютого 2025 14:18
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Працівники СБУ затримують підозрюваного / Фото: СБУ
Працівники СБУ затримують підозрюваного / Фото: СБУ

У Хмельницькому затримали 37-річного військовослужбовця, який передавав російським спецслужбам координати стратегічних об’єктів для ракетних ударів.

Як повідомили в СБУ, чоловік коригував атаки по військових об’єктах, електропідстанціях та інфраструктурі “Укрзалізниці”.

Використовуючи службові безпілотники, він відстежував цілі, а також встановив камеру навпроти вузлової залізничної станції.

Мінікамера з функцією віддаленого доступу / Фото: СБУ

За даними слідства, його завербували дистанційно через заборонену соцмережу “Вконтакте”. У лютому 2025 року він отримав пропозицію від представника ФСБ і погодився співпрацювати в обмін на грошову винагороду.

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони з доказами.

Чоловіка взяли під варту, йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Покарання передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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