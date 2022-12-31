У Хмельницькому ракети влучили у військовий та цивільні об’єкти, багато поранених

Російські загарбники масовано атакували Україну 31 грудня. Під прицілом ворога опинилася і Хмельницька область. Загарбники влучили у військовий і цивільний об’єкти.

“Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий обєкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення”, – написав голова ХОВА Сергій Гамалій

Пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим.

На даний час госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років, дівчина (22 роки) – у важкому стані.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що наразі медики борються за життя двох постраждалих. Також він розповів, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дитячий садочок, промислові, комерційні об’єкти та магазини. А ще – комунальну інфраструктуру.

На місці вибухів обгоріли будинки та автомобілі. Також пошкоджено лінії електропередач, тому у частині міста перебої зі світлом.