У Хмельницькому під завалами будинку на Тернопільській знайшли тіла двох загиблих — ОВА

У Хмельницькому тривають аварійно-рятувальні роботи на місці вибуху в житловому будинку по вулиці Тернопільська. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Внасділок вибуху зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15 / Фото: Хмельницька ОВА

До ліквідації наслідків події залучено додаткові сили — рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення «Дельта». Роботи з розбору завалів тривають безперервно.

Вночі надійшла інформація, що під уламками може перебувати ще одна людина. На жаль, ці дані підтвердилися.

О 02:24 рятувальники виявили тіло жінки 1973 року народження, а о 05:12 — тіло чоловіка 1983 року народження.

Загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Причини вибуху наразі встановлюються.

«Мої щирі співчуття рідним загиблих. Усі служби продовжують працювати злагоджено, надаючи допомогу та розбираючи завали», — зазначив Сергій Тюрін.

У вівторок, 28 жовтня, близько 15:00, у Хмельницькому стався вибух газу у багатоповерхівці.