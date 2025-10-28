П’ятеро людей постраждали внаслідок вибуху газу в Хмельницькому, під завалами шукають людину

У вівторок, 28 жовтня, близько 15:00, у Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці. Постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина.

Про це повідомили в ДСНС України.

Частково зруйновані дев’ять квартир, ще 15 – пошкоджено. Попередньо, під завалами може перебувати людина.

Реклама

Реклама

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто “Пункт незламності” та пункт для надання психологічної допомоги.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

Як раніше повідомляли в поліції Хмельниччини, за попередньою інформацією, у будинку стався вибух побутового газу. Наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.