        П’ятеро людей постраждали внаслідок вибуху газу в Хмельницькому, під завалами шукають людину

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2025 17:20
        Зруйнований вибухом будинок у Хмельницькому / Фото: ДСНС
        Зруйнований вибухом будинок у Хмельницькому / Фото: ДСНС

        У вівторок, 28 жовтня, близько 15:00, у Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці. Постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Частково зруйновані дев’ять квартир, ще 15 – пошкоджено. Попередньо, під завалами може перебувати людина.

        На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто “Пункт незламності” та пункт для надання психологічної допомоги.

        Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

        Як раніше повідомляли в поліції Хмельниччини, за попередньою інформацією, у будинку стався вибух побутового газу. Наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.

        Рятувальники на місці вибуху в Хмельницькому/ Фото: ДСНС

