У глави МВС з’явився радник з питань ветеранської політики

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики.

Фінашин із позивним Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, зазнав надважкого поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима.

“Дмитро — молодий представник спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС”, – зазначив Клименко.

30 грудня президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів.