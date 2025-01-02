Суспільство

У глави МВС з’явився радник з питань ветеранської політики

2 Січня 2025 18:40
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ветеран, мвс
Військовослужбовець Дмитро Фінашин з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком / Фото: facebook/iklymenko.fb

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики.

Фінашин із позивним Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, зазнав надважкого поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима.

“Дмитро — молодий представник спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС”, – зазначив Клименко.

30 грудня президент Володимир Зеленський  призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів.


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