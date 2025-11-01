У Херсоні російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі

Російські війська продовжують цілеспрямований терор проти цивільних та служб екстреного реагування. Як повідомила ДСНС України, сьогодні вдень у Херсоні під час гасіння пожежі росіяни атакували пожежний автомобіль ударним безпілотником.

Російський дрон атакував пожежних у Херсоні / ДСНС

Після чергового артобстрілу міста в одному з районів спалахнув одноповерховий житловий будинок. На місце події прибули підрозділи ДСНС і розпочали ліквідацію займання. Під час виконання робіт ворог цинічно вдарив по пожежній машині дроном-камікадзе.

За попередніми даними, ніхто з рятувальників не постраждав.

«росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!» — наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.