        Суспільство

        У Херсоні російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 16:47
        Російські війська продовжують цілеспрямований терор проти цивільних та служб екстреного реагування. Як повідомила ДСНС України, сьогодні вдень у Херсоні під час гасіння пожежі росіяни атакували пожежний автомобіль ударним безпілотником.

        Російський дрон атакував пожежних у Херсоні / ДСНС

        Після чергового артобстрілу міста в одному з районів спалахнув одноповерховий житловий будинок. На місце події прибули підрозділи ДСНС і розпочали ліквідацію займання. Під час виконання робіт ворог цинічно вдарив по пожежній машині дроном-камікадзе.

        За попередніми даними, ніхто з рятувальників не постраждав.

        «росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!» — наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.


