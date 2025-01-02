Суспільство

У Херсоні під обстріл потрапила маршрутка: п’ятеро поранених
2 Січня 2025 11:58
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обстріл, херсон
Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото: Нацполіція

2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Є поранені.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами. Попередньо відомо, що поранення дістали п’ятеро людей.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними поліції Херсонщини, протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти області з артилерії та БпЛА. Росіяни завдавали ударів по Херсону, Антонівці, Придніпровському, Микільському, Станіславу, Ромашковому, Степанівці, Молодіжному, Білозерці, Комишанах, Бериславу, Новобериславу, Новорайську, Червоному Маяку та Зміївці.

Пошкоджено сім приватних та п’ять багатоквартирних будинків, медичний заклад, ресторан, шість гаражів, п’ять автомобілів, газопроводи та дві господарські споруди. Двоє людей загинули та п’ятеро дістали поранення.

Наслідки ворожих обстрілів Херсонської області за добу / Фото: Нацполіція

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