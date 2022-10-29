У Херсоні перебувають найбільш підготовлені підрозділи армії РФ, – Буданов

У Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи.

Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

Велика частина сил країни-терориста, що знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонщини – це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Це найбільш боєздатні підрозділи, які є в росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, яке також посилюється мобілізованими.

“Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас – це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі”, – повідомив Кирило Буданов.

Раніше глава української розвідки припустив, що Україна поверне контроль над Херсоном до кінця року. Він вважає, що до літа розв’язана Росією війна має закінчитися, а до кінця 2022-го ще будуть значущі перемоги ЗСУ.