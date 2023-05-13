У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Минулої доби ЗСУ ліквідували 590 окупантів, знищили 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3751 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,

артилерійських систем – 3095 (+27) од,

РСЗВ – 561 (+2) од,

засоби ППО ‒ 314 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),

крилаті ракети ‒ 970 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 402 (+9).

Дані уточнюються.

В Генштабі додають, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.