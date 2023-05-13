Суспільство

У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

13 Травня 2023 09:34
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війна, зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 590 окупантів, знищили 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3751 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3095 (+27) од,
  • РСЗВ – 561 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 314 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 402 (+9).

Дані уточнюються.

В Генштабі додають, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.


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