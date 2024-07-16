У Генштабі відповіли на найпопулярніші питання про оновлення військово-облікових даних

Представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України підполковник юстиції Ірина Гарбуз відповіла на найпопулярніші питання про оновлення військово-облікових даних.

1. Які санкції будуть застосовувати до тих, хто не оновив дані?

Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

2. Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних?

Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше як рік з дати вчинення такого правопорушення.

3. Хто буде виписувати штраф, скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення — несвоєчасне оновлення даних?

За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК та СП. А саме уповноважена особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи й подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

4. Який порядок оскарження штрафів у суді? Під час оскарження штрафу в суді, чи можуть виписати ще один штраф за неоновлення даних?

Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом десяти днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності.

5. Яка буде сума штрафу?

Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне порушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 000 гривень, за повторне протягом року 25 500 гривень.

6. Арешт рахунків, арешт майна передбачено законом?

Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки можуть бути накладено арешт.

7. Чи може буде штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК?

Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки.

8. Як можуть оновити свої дані військовозобов’язані, які знаходяться за кордоном?

Військовозобов’язані, які знаходяться за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+ або звернутися до консульських установ.

9. “Укрпошта” буде розсилати повістки?

Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

10. Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані й для тих, хто цього не зробив?

Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами.