У Генштабі розповіли про заходи, які вживають для зупинки наступу РФ на Добропільському та Покровському напрямках

У Генеральному штабі запевняють, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.

“Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу”, – наголосили у Генштабі.

Декілька ворожих груп намагалися просунутися в бік Золотого Колодязя, а також проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр, використовуючи особливості місцевого ландшафту. Частину цих груп вже знищено, решта — у процесі ліквідації.

“Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі”, – додали військові.

Наразі резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи, знищуючи та беручи в полон окупантів.