У Генштабі розповіли про унікальну хірургічну операцію у прифронтовому шпиталі

Днями в одному з прифронтових шпиталів, при обстеженні пораненого, в тілі було виявлено хвостовик міни. Про це повідомили у Генштабі, посилаючись на Командування медсил ЗСУ.

Як виявилося, уламок пошкодив магістральні судини кінцівки.

“Операційна команда без шкоди для пацієнта та медичного колективу дістала хвостовик та врятувала кінцівку. Зараз самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації”, – йдеться у повідомленні.

Близько декількох місяців тому такий випадок вже мав місце – з тіла пораненого військовослужбовця було вилучено хвостовик міни.