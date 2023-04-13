У Генштабі розповіли про поточну ситуацію в Бахмуті

Протягом двох останніх тижнів у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 осіб. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов

“На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії у центральній частині міста Бахмут, а також у напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу, в район Бахмута, з Авдіївського напрямку, переміщено частину сил і засобів ворога.

Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій та понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння”, — зазначив бригадний генерал Олексій Громов.

Військово-політичне керівництво російської федерації не зважає на значні втрати особового складу:

“Так, лише протягом двох останніх тижнів, у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 “вагнерівців” та військовослужбовців регулярних збройних сил російської федерації. У деяких підрозділах російських окупаційних військ мобілізовані військовослужбовці масово відмовляються від участі в активних бойових діях. Зазначається, що командування вчиняє жорстокі, незаконні розправи стосовно відмовників. Зокрема їх саджають у ями для здійснення психологічного та фізичного тиску. А для найбільш непокірних – влаштовано катівню”.