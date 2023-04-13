Політика

У Генштабі розповіли про поточну ситуацію в Бахмуті

13 Квітня 2023 13:22
42
читать на русском →
бахмут

Протягом двох останніх тижнів у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 осіб. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов

“На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії у центральній частині міста Бахмут, а також у напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу, в район Бахмута, з Авдіївського напрямку, переміщено частину сил і засобів ворога.

Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій та понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння”, — зазначив бригадний генерал Олексій Громов.

Військово-політичне керівництво російської федерації не зважає на значні втрати особового складу:

“Так, лише протягом двох останніх тижнів, у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 “вагнерівців” та військовослужбовців регулярних збройних сил російської федерації. У деяких підрозділах російських окупаційних військ мобілізовані військовослужбовці масово відмовляються від участі в активних бойових діях. Зазначається, що командування вчиняє жорстокі, незаконні розправи стосовно відмовників. Зокрема їх саджають у ями для здійснення психологічного та фізичного тиску. А для найбільш непокірних – влаштовано катівню”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Квітня 2023 13:09
56

У розвідці вже “приблизно знають”, хто і де стратив українського військового
13 Квітня 2023 14:47
7

Росія планує серійне виробництво ракет Х-50, щоб активізувати удари по Україні — Генштаб
13 Квітня 2023 13:22
42

У Генштабі розповіли про поточну ситуацію в Бахмуті
13 Квітня 2023 11:55
45

Суд в Гаазі зобов’язав РФ сплатити “Нафтогазу” $5 млрд. за викрадені активи в Криму
13 Квітня 2023 11:25
47

СБУ арештувала майно Новинського
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки