DeepState наполягає: Богданівка – під противником

І публічні кадри, і безпосередні учасники боїв у тому районі, свідчать про захоплення села Богданівка ворогом. Як зазначають аналітики проєкту DeepState, ще 8 квітня на каналі ОСУВ “Хортиці” з’явилося відео ураження ворожої позиції у 800 метрах від лісу, який лежить між селом та Часовим Яром.

Пізніше з’явилися кадри відходу бійців Сил Оборони України з позицій південніше тих, де відбувалося ураження описане вище. Події відбуваються під шквальним вогнем артилерії.

А вже вчора було опубліковано удар по нашій БМП, яка взагалі була підбита на повороті на Калинівку.