У Генштабі пояснили, як часто треба приходити у ТЦК

Термін дії висновку військово-лікарської комісії, яка визначає придатність до служби, становить один рік. Після завершення цього терміну варто знову прийти до ТЦК, повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенко в етері Radio NV.

Глущенко пояснив, що за рік у людини можуть статися зміни у стані здоров’я, і тому під час повторного огляду через рік ВЛК або підтвердить придатність до служби, або винесе інше рішення.

Він також розповів, яким чином відбуватиметься проходження ВЛК для тих, хто оновлюватиме дані через електронний кабінет. За його словами, у такому випадку громадян запрошуватимуть на медогляд відповідною повісткою.

Крім того, представник Генштабу наголосив, що, коли закон про мобілізацію стане чинним, до ТЦК та СП мають прийти всі чоловіки від 18 до 60 років. На військовий облік треба стати за місцем фактичного проживання.

“Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК таким чином, аби це не був час пік”, — додав Глущенко.