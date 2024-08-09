Суспільство

У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому “Липецьк”
9 Серпня 2024 10:58
генштаб, обстріл, рф
Ілюстративне фото / AP

Сили оборони в ніч на 9 серпня завдали удару по російському військовому аеродрому “Липецьк”, де базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

“Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Липецьк” (Ліпецька область, РФ). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація”.

Повідомляється, що результати ураження по літках на аеродромі ще уточнюються.

Також в Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350.

“Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів”, – повідомили в Генштабі.


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