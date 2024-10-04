Суспільство

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області
4 Жовтня 2024 10:37
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Сили оборони України уразили базу пально-мастильних матеріали російських окупантів у Воронезькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів “Аннанєфтєпродукт”, що біля населеного пункту Анна Воронезької області.

В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання”, – йдеться у повідомлення.

Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.


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