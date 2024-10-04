У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області

Сили оборони України уразили базу пально-мастильних матеріали російських окупантів у Воронезькій області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів “Аннанєфтєпродукт”, що біля населеного пункту Анна Воронезької області.
В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання”, – йдеться у повідомлення.
Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.