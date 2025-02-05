У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі “Албашнефть” на Кубані

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази “Албашнефть”, що у Краснодарському краї РФ.

“Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як “міні-НПЗ” і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу “Бук”, що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області.