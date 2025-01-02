У Генштабі підтвердили удар по командному пункту армії РФ у Курській області

Сили оборони України завдали високоточного удару по командному пункту армії РФ у Курській область.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що вжили усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

“Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора”, – наголосили військові.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив про “вдалий удар” та значні втрати у 810 бригади РФ.