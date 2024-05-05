Кримінал

У Харкові зростає кількість постраждалих

5 Травня 2024 19:12
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харків, обстріли
Сьогодні вдень російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки / Фото ДСНС

У Харкові під час тривоги пролунали вибухи. Наразі відомо, що постраждали 15 людей.

Про це повідомляють правоохоронні органи та голова ОВА Олег Синєгубов.

Очільник ОВА додає, що окупанти завдають ударів також по Харківському району.

“Харків та Харківський район: будьте в укриттях!”, – написав він.

Згодом місцева влада поінформувала про ворожий удар по житловій забудові у центральній частині Харкова.

“Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених”, – зазначив мер міста Ігор Терехов.

“Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд”, – додав Синєгубов.

За його даними, станом на 16:00 медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань.

“Станом на 18:20 кількість травмованих зросла до 14”, – повідомили в обласній прокуратурі.


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